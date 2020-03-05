Кишинёв, , 13:18 — REGNUM «Решение Партии социалистов о начале переговоров по созданию коалиции с Демократической партией — циничный, безапелляционный торг за контроль над доходными местами и денежными потоками», — заявил, как передает ИА REGNUM, экс-советник премьер-министра Молдавии, политический аналитик Владислав Кульминский.

«Социалисты под руководством Игоря Додона и демократы непонятно под чьим руководством подписывают пакт о разделе сфер интересов в Молдавии», — отметил он.

Демпартия, по словам Кульминского, «попугала ПСРМ возможностью альянса с блоком ACUM, чтобы получить как можно больше министерств, ведомств, агентств, контроль над госпредприятиями». «И они их получили. Президент Додон отдаст им столько, сколько они попросят. У него просто нет другого способа удержать власть, кроме как раздав доходные места и коррупционные потоки», — отметил аналитик.

В результате, по словам Кульминского, получился «выражено коррупционный, олигархический, затхлый и дурно пахнущий режим, от которого будут брезгливо отмахиваться внешние партнеры и который сплотит против себя все общество Молдавии, поскольку продолжит политику бесцеремонного разграбления страны, навесив удавку даже на те немногие сектора экономики, которые еще приносят доходы».

«Правительство Додона наверняка скинут, а по большинству его руководителей давно и навзрыд плачет генеральная прокуратура. Основной запрос сегодняшнего молдавского общества — на полноценную власть, которая сумеет вытащить страну из демографической, экономической и внешнеполитической ямы», — подвел итог Кульминский.

Напомним, 4 марта Партия социалистов Молдавии и Демпартия обхявили о начале переговоров о создании коалиции и перестановках в правительстве. Антироссийской Демпартии при этом достанутся ряд ключевых министерств, в том числе МИД, Минобороны, Минэкономики и Минобразования.

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