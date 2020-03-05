Брюссель, 5 марта 2020, 12:48 — REGNUM Евросовет продлил на один год санкции в отношении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и девяти человек из его окружения, сообщил 5 марта журналист Рикард Йозвяк на своей странице в социальной сети Twitter.
Он отметил, что из списка исключили двух человек. Речь идёт о бывшем премьер-министре Николае Азарове и об экс-министре энергетики Эдуарде Ставицком.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее послы ЕС решили на полгода продлить санкции в отношении сына экс-президента Януковича Александра.
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