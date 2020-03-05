Москва, , 12:42 — REGNUM Сегодня, 5 марта, в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основной темой переговоров глав двух государств станет обсуждение обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, а также пути её урегулирования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Встреча с Эрдоганом запланирована в формате один на один или при необходимости — в узком составе», — уточнил официальный представитель Кремля.

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Напомним, ранее Песков заявлял, что предстоящая встреча глав Турции и России в Москве будет непростой, однако лидеры двух стран ориентированы на соблюдение договорённостей по мирному урегулированию ситуации на северо-западе Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, вероятно, будет установлен в результате предстоящих переговоров в Москве.

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