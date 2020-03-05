Хомс, Сирия, 5 марта 2020, 02:25 — REGNUM Силы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку с воздуха на сирийский город Хомс, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Пока никаких деталей произошедшего не приводится. Также не сообщается, кто атакует сирийский город.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта сирийские войска отбили атаку незаконных бандформирований на город Саракиб. После отражения атаки сирийская армия продолжила наступление.
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