Хомс, Сирия, , 02:25 — REGNUM Силы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку с воздуха на сирийский город Хомс, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Пока никаких деталей произошедшего не приводится. Также не сообщается, кто атакует сирийский город.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта сирийские войска отбили атаку незаконных бандформирований на город Саракиб. После отражения атаки сирийская армия продолжила наступление.

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