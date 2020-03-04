Загреб, , 22:42 — REGNUM На встрече министров обороны стран-членов Евросоюза в Хорватии будет обсуждаться ситуация в Сирии и возможные меры поддержки Турции, заявил 4 марта журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО уже поддерживает Турцию, которая, как ни один другой партнёр альянса, страдает от терроризма, так как соседствует с Ираком и Сирией. Поэтому я думаю, что мы сконцентрируем своё внимание на текущей ситуации и на поддержке, которая Турции уже оказана», — заявил глава Североатлантического альянса во время трансляции пресс-конференции на сайте НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция обратилась за поддержкой к НАТО после того, как её военные вмешались в боевые действия в Сирии на стороне террористических группировок.

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