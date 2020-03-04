Рига, , 17:15 — REGNUM Комиссия Сейма (парламента) Латвии по правам человека и общественным делам приняла решение поддержать законопроект об ограничении доли вещания русских каналов в базовом комплекте кабельных сетей до 20%. Об этом пишет портал Diena.lv.

По мнению журналистов, по сути, депутаты законодательно оформляют идею президента Латвии Эгила Левитса, который называет ограничение доступности каналов с русским языком вещания «усилением европейской идентичности и укреплением безопасности информационного пространства Латвии».

Предусматривается, что пока телеканалы на русском языке будут доступны у операторов кабельных сетей для всех желающих, но за дополнительные деньги.

В ходе дебатов на председатель комиссии Сейма Латвии Артус Кайминьш сравнил русское телевидение с алкоголем: «Нельзя купить алкоголь после 22:00, тем не менее он доступен. Ограниченная доступность не означает запрет».

Отмечается, что в ближайшее время законопроект будет подготовлен для первого чтения в парламенте.