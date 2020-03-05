Москва, , 07:15 — REGNUM Предполагаемые поправки в российскую Конституцию, собранные рабочей группой и поступившие от депутатов Госдумы, множатся весьма интенсивно. Уже к концу февраля их число превысило полторы тысячи. О чем говорит тематическое распределение поправок и как их принять, чтобы всё мероприятие в целом обернулось с максимальной пользой и смыслом для России, рассказывает автор ИА REGNUM Дмитрий Ефимов.

Встреча с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Kremlin.ru

Классификацию поступивших поправок можно провести с учетом интереса российского населения к той или иной тематике, которую предусматривают конкретные поправки. С хорошим отрывом от остальных лидируют первые три группы, относящиеся к социальным гарантиям, защите традиционных семейных ценностей и обеспечения территориальной целостности государства. По оценке ВЦИОМ, поддержка населением этой тройки лидеров среди поправок колеблется до 90 до 97%.

Тем не менее и остальные поправки касательно культуры, информационных технологий, национального самосознания, института власти (именно о них говорил президент), нужно учитывать. И вот здесь возникает вопрос о способе учета и представлении на всенародном голосовании. Худшим представляется способ, когда все разнящиеся по тематике поправки будут представлены единым пакетом, что значительно снизит ценность каждой из поправок в глазах голосующего. Значительно интереснее, но и технически сложнее выглядело бы голосование за каждую поправку отдельно, причем с ростом их числа задача усложняется в невероятной прогрессии. Поэтому истина лежит где-то посередине и так важно понять верно слова российского президента о необходимости голосования как реализации воли народа. А не пустой формальности.

Читайте статью Дмитрия Ефимова «Необходимое и достаточное условие правильного всенародного голосования».