Тбилиси, , 12:17 — REGNUM Мэрия Тбилиси принимает все необходимые меры для профилактики распространения коронавируса, заявил на заседании столичного правительства 4 марта мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его информации компания «Тбилсервис группа» за последние дни провела работы по дезинфекции всех подземных переходов и продолжит их дезинфекцию в дальнейшем.

Специальными растворами обрабатываются все виды муниципального транспорта, начиная со станций и вагонов метрополитена и кончая «желтыми» микроавтобусами.

Дезинфекция проводится в детских садах, школах, частных учебных заведениях, вузах, а также в общественных приемных и сервис-центрах муниципальных служб. С целью превенции коронавируса в подведомственных муниципалитету детских садах со 2 до 16 марта объявлены внеочередные каникулы.

«Мобилизованы все соответствующие службы мэрии Тбилиси, учтены рекомендации специалистов. Мы поддерживаем тесную коммуникацию с министерством здравоохранения и другими ведомствами. В рамках полученных от них рекомендаций проводим различные профилактические мероприятия в детских садах, школах искусств, общественном транспорте и сервис-центрах», — заявил мэр.

Напомним, что в Грузии пока официально известно о трех случаях заражения коронавирусом. Все инфицированные — граждане Грузии, которые вернулись в страну из поездок в Иран или Италию. Десятки человек продолжают оставаться под наблюдением в инфекционной больнице и в зонах карантина.