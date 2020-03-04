Москва, , 11:37 — REGNUM Власти Непала пригласили сотрудников Минобороны России подняться на гору Эверест в составе международной команды с участием Китая, Индии и Соединенных Штатов. Об этом рассказал посол Непала в Москве Риши Рам Гхимире.

«Министерство обороны Непала направило в Министерство обороны России приглашение совместно подняться в этом году на Эверест», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, власти страны Непал ждут ответа от России, а само восхождение может состояться в мае. Он также добавил, что Непал пригласил военных Индии, Китая и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Непала передали президенту России Владимиру Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову приглашение посетить Катманду.

Визит в Непал высшего руководства РФ будет полезен для отношений двух стран в условиях изменяющегося мира и позволит вывести взаимодействие Москвы и Катманду на новый уровень, считают в Непале.