Анкара, , 23:36 — REGNUM Вооружённые силы Турции на территории сирийской провинции Идлиб за последние сутки уничтожили девять танков, два артиллерийских орудия, шесть ракетных установок, два военных грузовика и 299 сирийских солдат, заявило 3 марта турецкое министерство обороны.

Ранее турецкое военное ведомство сообщило, что 3 марта на территории Сирии погиб один и получили ранения девять турецких военных.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-западе Сирии турецкие войска открыто участвуют в боевых действиях на стороне террористов и незаконных вооружённых формирований.

За 3 марта турецкие ВВС сбили сирийский учебно-боевой самолёт и потеряли один ударный беспилотник типа «Байрактар».

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