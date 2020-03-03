Анкара, , 21:54 — REGNUM Турция намерена в ближайшее время передислоцировать на территорию Сирии дополнительные комплексы противовоздушной обороны (ПВО), сообщает 3 марта газета Daily Sabah со ссылкой на сотрудника администрации турецкого президента Исмаила Демира.

Речь идёт о системах ПВО HİSAR-A и HİSAR-O для перехвата воздушных целей на малых и средних высотах соответственно.

Напомним, на северо-западе Сирии турецкие военные открыто участвуют в боях на стороне исламистских незаконных вооружённых формирований. Террористы атакуют при поддержке турецкой артиллерии, а ударные беспилотники ВВС Турции наносят удары по технике и позициям сирийских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта турецкий истребитель сбил над Сирией учебно-боевой самолёт сирийских ВВС.

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