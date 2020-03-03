Москва, , 15:31 — REGNUM Мусорная реформа в России — в самом разгаре. Однако её плодами вряд ли можно похвастаться. Сводки новостей из регионов за один только день 2 марта 2020 года впечатляют.

Нижний Новгород встречает весну

Республика Башкирия

В Башкирии в 143 населенных пунктах вывоз мусора производится не чаще одного раза в неделю, в 10 населенных пунктах и вовсе саботируется. Министр ЖКХ республики Борис Беляев озвучил сумму задолженности региональных операторов по обращению с ТБО перед фирмами, осуществляющими забор и перевозку мусора, — 17,2 млн рублей.

Эта цифра вызвала возмущение у главы Башкирии Радия Хабирова. Но ещё большую степень негодования вызвал факт низкой собираемости платежей с населения. Хабиров считает, что задерживают или вовсе не проводят платежи по ЖКХ те жители Башкирии, достаток которых выше среднего.

Орловская область

Депутат орловского областного совета Виталий Рыбаков проанализировал документы, разработанные в ходе реализации национального проекта «Экология» и мусорной реформы, сравнив информацию, содержащуюся в них, в том числе отчеты о ходе выполнения реформы, с действительностью. В частности, региональный оператор по обращению с ТБО ООО УК «Зелёная роща» был замешан в ряде скандалов, связанных с начислением оплаты без оказания услуг, несвоевременным вывозом мусора и отсутствием мест его сбора. Сейчас по факту деятельности «Зеленой Рощи» ведутся дела в региональном следственном комитете и прокуратуре.

В Орловской области также не были внедрены «европейские стандарты» обращения с ТБО, хотя информация об их использовании в регионе находится на сайте «Зеленой рощи».

Омская область

В Омской области «мусорная реформа» держит первенство среди всех остальных проблем ЖКХ: отсутствие полигонов, завышение нормативов накопления, повышение тарифов на вывоз мусора при частичной или полной остановке его вывоза в некоторых точках.

Хакасия

Озабоченность высоким тарифом на вывоз мусора для жителей Аскизского района выразил депутат Верховного совета Хакасии Евгений Челтыгмашев. Дело не только в том, что стоимость услуг по вывозу мусора увеличилась, но и в том, что региональный оператор «Аэросити-2000» не справляется со взятыми на себя обязательствами. Такой вывод сделал Евгений Челтыгмашев по факту обращений к нему местных жителей, не понимающих, из чего складывается тариф на вывоз мусора, который фактически не производится. Жители Аскизского района осознали, что региональный оператор получил их персональные данные, и хотели бы понять откуда, ведь разрешение на их сбор и обработку граждане не давали. Депутат регионального парламента собирается обратиться в суд с исковыми заявлениями по данным вопросам.

Алтайский край

На территории Алтайского края остро стоит проблема незаконного складирования отходов на контейнерных площадках.

С июня 2019 года в КоАП РФ внесены изменения, в соответствии с которыми несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления влечет наложение штрафа: для физических лиц — от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 40 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 350 до 450 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

При этом контроль за соблюдением установленных норм на складирование мусора исполнительной властью края не производится. В ГУ МВД по Алтайскому краю в ответ на соответствующий запрос со стороны местных медиа сообщили, что сотрудники внутренних дел не уполномочены выявлять юридических лиц, незаконно осуществляющих складирование мусора. В Минприроды заявили, что их деятельность в разрезе данной проблемы ограничивается разъяснениями хозяйствующим субъектам требований закона в области обращения с ТБО, в том числе в части обязанности заключать договора с региональными операторами. Все факты отсутствия таких договоров министерством проверяются в ходе контрольно-надзорных мероприятий. Все аспекты взаимодействия с юридическими лицами, в том числе и по вопросам договоров, лежат на региональном операторе, который вправе обратиться в суд.

Нижний Новгород

Нижегородцы регулярно жалуются на беспорядок и антисанитарию вокруг контейнерных площадок рядом с домами. Контейнеры не освобождаются от мусора неделями.

Нижний Новгород

По словам жителей, региональный оператор только вывозит мусор из баков, а за порядком на контейнерной площадке якобы должна следить управляющая компания. И пока региональный оператор и дирекция управляющей компании спорят между собой, мусор так и лежит на сырой земле.

Самара

В Самаре с дачников, легализовавших свои постройки с помощью «дачной амнистии», взимают двойную плату за вывоз мусора — отдельно за дом и отдельно за участок под ним.

В мае 2019 года после заявления губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о необходимости снизить стоимость оплаты услуг по обращению с ТКО для всех садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) Самарской области на 50% региональный оператор «ЭкоСтройРесурс» совместно с министерством энергетики и ЖКХ Самарской области ввел льготы для СНТ, при заключении соответствующих договоров, исходя из нормативов накопления, сделанных из расчета проживания на дачных участках не более 6 месяцев. Переоформленные в соответствии с «дачной амнистией» в индивидуальное жилищное строительство дачные домики теперь попадают в категорию мест постоянного проживания, и их владельцы оплачивают вывоз мусора исходя из соответствующих объемов.

Более того, с момента, как Росреестр передал базу данных по недвижимости региональному оператору «ЭкоСтройРесурс», владельцев дачных участков и жилых строений заставляют платить за все объекты, находящиеся у них в собственности: за сам участок и за дом на нем.

Рязанская область

Основным сдерживающим «мусорную реформу» фактором, признаваемым «Российским экологическим оператором» (РЭО), являются неплатежи за услуги региональных операторов, которые подводят последних к черте банкротства.

В Рязани велика вероятность замены регоператора муниципальными учреждениями.

По информации портала «Союз Российского бизнеса», заместитель председателя рязанского правительства Евгений Беленецкий, ответственный за проведение и результаты мусорной реформы в регионе, озвучил объемы собираемости платежей за вывоз и утилизацию мусора в декабре, которая в среднем по области составила около 48%, а в некоторых районах — 20−25%. Беленецкий считает, что люди отказываются платить за некачественную услугу, — именно это является причиной колоссальных неплатежей. И тут же добавляет, что у регионального оператора появляется кассовый разрыв из-за того, что своим подрядчикам он должен оплатить услуги по факту их предоставления, а не по факту получения платежей за вывоз мусора. Надеждой на спасение в данной ситуации служит идея привлечь банковский сектор для создания финансового запаса, а это возможно только с помощью инструмента кредитования. В результате его применения тарифы на вывоз мусора могут вырасти, так как никакая коммерческая структура не будет работать себе в убыток. Однако, понимая уровень жизни в Рязанской области, вряд ли банки сочтут кредиты, выдаваемые региональным операторам под залог сбора платежей, привлекательным финансовым продуктом.

По оценке РИА, в общероссийском рейтинге Рязанская область в 2019 году заняла 26-е место из 85 Субъектов РФ по уровню жизни. Средняя задолженность по кредитам на каждого экономически активного гражданина составила 220 тыс. рублей.

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