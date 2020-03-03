Новосибирск, , 12:09 — REGNUM Новосибирские и алтайские коммунисты выступили с предложениями к Центральному комитету партии проголосовать против поправок в Конституцию, если поправки КПРФ будут окончательно отклонены, пишет «Коммерсантъ Сибирь».

«На пленуме новосибирского областного комитета КПРФ большинством голосов принято решение обратиться в ЦК КПРФ с предложением голосовать «против» поправок в Конституцию в апреле 2020 года и призвать всех коммунистов и сторонников КПРФ довести позицию партии до граждан страны. Я благодарю 34 коммунистов Новосибирской партийной организации за честную и смелую позицию», — прокомментировала на своей странице в социальной сети Facebook депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя (КПРФ).

Мэр Новосибирска, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть, выступая на VI пленуме областной организации, сказал, что партия сформулировала своё отношение к изменениям и выдвинула целый блок поправок.

«У нас должно быть единое мнение. Мы партия, а партия должна быть сильна своей дисциплиной. Задача фракции КПРФ в Госдуме — голосовать и биться за эти поправки, а наша задача здесь, на местах, работать с населением и разъяснять смысл поправок, предложенных КПРФ, уметь их защищать и отстаивать», — отметил Локоть.

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