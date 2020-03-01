Вашингтон, , 01:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсуждают просьбу Анкары о размещении у южной границы Турции ракетной системы Patriot. Об этом Трамп сообщил журналистам в Белом доме, передает Anadolu.

«Мы много разговариваем с президентом Эрдоганом. Мы говорим с ним об этом», — ответил президент США на соответствующий вопрос журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган заявил об уничтожении на территории Сирии более 2100 сторонников президента страны Башара Асада. Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя подчеркнул, что международное сообщество не имеет права запрещать сирийской армии бороться с терроризмом на своей территории.