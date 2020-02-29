Москва, , 21:23 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает в субботу, 29 февраля, пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике… — говорится в сообщении. — Затронуты также вопросы, касающиеся гуманитарной ситуации в этом районе».

Президент России отметил, что в столице РФ в ходе планирующейся в ближайшие дни российско-турецкой встречи на высшем уровне планируется предметно обсудить все актуальные аспекты сирийского урегулирования.

Отмечается, что телефонный разговор между лидерами двух стран прошел по инициативе французской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, 29 февраля глава РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасан Рухани. Известно, что лидеры двух стран обсудили некоторые темы двусторонней повестки дня.