Тегеран, , 20:06 — REGNUM Ситуация в сирийской провинции Идлиб не должна стать предлогом для военного вмешательства США в Сирию. Об этом 29 февраля сообщил президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Хасан Рухани Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении иранского лидера, опубликованном на сайте администрации президента Ирана, говорится, что Рухани решительно выступил за то, чтобы были предприняты все меры по недопущению в регион военных сил Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил о приверженности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана договоренностям, достигнутых во время астанинских переговоров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иране заявили о приверженности Турции астанинским договоренностям