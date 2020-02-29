* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 18:43 — REGNUM Конгрессмен Майкл Вальтц поприветствовал решение администрации Дональда Трампа «принять смелые меры для продвижения Афганистана к миру» и назвал день заключения сделки с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) историческим как для его товарищей-ветеранов, так и для миллионов афганцев. Об этом политик пишет на своей странице в твиттере.

В то же время, подчеркивает конгрессмен, он испытывает ряд опасений по поводу полного вывода всех американских войск за 14-месячный срок: если войска будут выведены слишком быстро, противники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перевооружатся, допускает политик.

Майкл Вальтц «Это расколет афганскую армию и создаст вакуум для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» 3.0 (организации, деятельность которых запрещена в РФ). Мы можем оказаться в гораздо более опасной ситуации, когда Америка пробивает себе обратный путь к устойчивой позиции без местных союзников, теряя на таком пути еще больше американских солдат».

Плюс соглашение, отмечает Вальтц, мало говорит о террористических убежищах в Пакистане, где расположены штаб-квартиры ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Даже если, что маловероятно, по его мнению, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объединят свои силы с афганской армией, им обоим не хватит военного потенциала, чтобы сдержать «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а это означает, что военное присутствие США все равно потребуется.

Майкл Вальтц «Статус-кво невелик, и было принесено много жертв — но это сохраняло Америку в безопасности в течение двух десятилетий, и неправильное выполнение этого соглашения могло бы сделать все намного хуже».

Напомним, власти США намерены сократить численность своего воинского контингента в Афганистане до 8600 солдат, офицеров и гражданских специалистов в течение 135 дней после достижения соглашения с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сказано в совместной американо-афганской декларации по готовящемуся мирному договору.

ИГ* и «Аль-Каида» — организации, деятельность которых запрещена в РФ.