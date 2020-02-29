Приштина, , 15:58 — REGNUM 28 февраля правительство Косово по предложению министра юстиции Альбулены Хаджиу приняло решение о создании группы экспертов для проработки сценариев проведения веттинга (проверки на причастность к коррупционным схемам и организованной преступности) системы правосудия.

После принятия данного решения министр Хаджиу на своей странице в социальной сети Facebook заявила, что веттинг вернет правосудию беспристрастность и правосудие гражданам.

Главой экспертной группы станет Черим Черими. Также в состав группы войдут Авни Пука, Фисник Кореница, Висар Морина, Арбреша Лёджа, Ариана Чосай-Мустафа, Артон Демхасай, Крешник Гаши, Куйтим Кервеши, а также представители Судейского совета и Прокурорского совета.

Проведение веттинга было одним из предвыборных обещаний пришедшей к власти партии «Движение за самоопределение». Первое же заседание нового правительства Косово ознаменовалось отставкой директората Телекома, за которым последовала отставка части руководства Трепчевского комбината и железных дорог.

Пришедшая к власти оппозиция недвусмысленно демонстрирует решимость покончить с коррупцией и злоупотреблениями — или избавиться от тех, кто получил хлебные должности в годы правления предшественников.

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