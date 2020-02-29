Вашингтон, , 06:07 — REGNUM Американский лидер Дональд Трамп в шутку предложил разрешить президентам США занимать пост не более 25 лет на выступлении перед своими сторонниками в Южной Каролине. Трансляция велась на странице в Twitter избирательного штаба Трампа.

На мероприятии толпа сторонников американского президента начала скандировать лозунг с требованием к Трампу остаться на посту главы государства еще на десять лет. Трамп в ответ решил отшутиться.

«Давайте так и поступим, давайте ограничим срок 25 годами. Не более 25 лет, хорошо?», — пошутил американский лидер.

Трамп добавил, что соответствующую инициативу ему поможет принять Сенат США.

Напомним, согласно Конституции США, одно лицо не может занимать должность президента страны более двух сроков по четыре года. Единственным президентом Соединенных Штатов, занимавший эту должность более двух раз был Франклин Делано Рузвельт. Он был избран на третий президентский срок, а затем и на четвертый.