Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Военные и дипломаты США разошлись во мнении о целесообразности временного размещения в Турции вблизи сирийской границы американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом 28 февраля со ссылкой на осведомлённые источники сообщает газета Politico.

Главным лоббистом удовлетворения запроса Анкары газета называет спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри. Утверждается, что он не только настаивает на размещении в Турции американских ЗРК, но и «потенциально» ставит вопрос о создании над сирийской провинцией Идлиб закрытой для полетов зоны с участием США.

По информации издания, старшие офицеры Комитета начальников штабов ВС США и представители аппарата министра обороны выступают против этих предложений, которые считают безрассудными и способными повлечь глобальные последствия. По мнению военных, такой шаг «создал бы плохой прецедент и не изменил бы расчеты россиян и сирийцев».

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Европейского командования Вооруженных сил США (USEUCOM) 26 февраля сообщила на встрече с иностранными журналистами в Вашингтоне, что администрация США пока не приняла никакого решения по запросу Турции о временном размещении у своей южной границы американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

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