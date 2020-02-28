Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своем намерении вывести американские войска из Афганистана. Об этом Трамп заявила на фоне готовящегося подписания соглашения между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Заявление Трампа привод пресс-служба Белого дома.

Трамп напомнил, что когда он баллотировался в президенты, то обещал американскому народу, что начнет вывод войск из Афганистана, где они сражаются в бессмысленной войне с 2001 года.

Теперь, по мнению Трампа, когда готовится подписание соглашение «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ему удалось добиться существенного прогресса в выполнении этого обещания.

«Если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительство Афганистана выполнят обязательства, у нас появится прямой путь к прекращению войны в Афганистане и возвращению наших войск домой. Эти обязательства представляют собой важный шаг к прочному миру в новом Афганистане, свободном от «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и любых других террористических группировок, которые будут стремиться причинить нам вред», — сказано в заявлении Трампа.

Он также подчеркнул, что в конечном счете сам афганский народ должен решать, как ему жить дальше. В связи с этим Трамп призвал народ Афганистана воспользоваться этой возможностью для установления мира и построить новое будущее для своей страны.