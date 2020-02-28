Анкара, , 23:47 — REGNUM На северо-западе Сирии погиб один турецкий военнослужащий и ещё двое ранены, сообщила 28 февраля пресс-служба военного ведомства Турции.

Причиной новых потерь турецкие военные назвали артиллерийский обстрел со стороны сирийской армии.

Уточняется, что турецкие военные погибли в зоне «Идлиб», где джихадисты и протурецкие боевики ведут интенсивные боевые действия против правительственных войск Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, армия Турции снабжает боевиков боеприпасами, передаёт им бронетехнику и оказывает артиллерийскую поддержку атакам джихадистов.

Напомним, 27 февраля в Турции официально признали гибель 33 своих военных в сирийской провинции Идлиб.

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