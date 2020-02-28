Москва, , 23:20 — REGNUM У границ России за последнюю неделю было замечено 18 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 28 февраля официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

Отмечается, что за этот же период разведку у российских границ провели пять иностранных беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны отметили, что все указанные объекты находились под наблюдением российских радиолокационных станций, нарушений государственной границы дежурными силами ПВО допущено не было.