Москва, , 23:09 — REGNUM Законопроект о запрете иметь гражданства других стран кроме РФ для послов государства и постпредов внесли в Госдуму члены Совфеда Константин Косачёв и Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

«Послом, представителем может быть назначен гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, способный по своим профессиональным и личным качествам, образованию и состоянию здоровья исполнять обязанности…» — говорится в тексте документа.

Одновременно предлагается запретить «приобретать в период исполнения полномочий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».

В России обсуждают поправки в Конституцию. В Основном законе страны предлагается запретить иметь двойное гражданство лицам, замещающим государственную должность Российской Федерации.