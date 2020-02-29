Скопье, , 00:55 — REGNUM 28 февраля министр внутренних дел технического правительства Северной Македонии Наче Чулев рассказал представителям СМИ о мерах по подготовке к попыткам новой волны мигрантов из Африки и с Ближнего Востока попасть в ЕС через территорию страны.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, из-за обострения ситуации в Турции и на севере Сирии ожидается приток новой волны мигрантов.

В настоящее время северную и южную границу Северной Македонии охраняют военнослужащие армии Северной Македонии, а также сотрудники полиции других стран.

«Мы пристально следим за процессом и в случае необходимости мы теперь уже гораздо более подготовлены ‑ и технически, и финансово — к тому, чтобы предотвратить проникновение новой волны мигрантов в страну», — заявил Чулев.

Напомним, через Северную Македонии проходит один из популярных среди мигрантов путей на территорию ЕС. Страны Евросоюза и в особенности страны Вишеградской четверки оказывают стране поддержку в преодолении потока мигрантов.

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