Вашингтон, 28 февраля 2020, 21:27 — REGNUM Иранские власти знают, что США одолеют их в случае войны, и потому не стремятся обострять военный конфликт, заявил 28 февраля американский госсекретарь Майк Помпео в Конгрессе.
Оценивая отношения Вашингтона и Тегерана на текущий момент, глава Госдепа заявил, что показательным является ситуация с устранением американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.
Помпео заявил, что убийство Сулеймани (он назвал его «устранением с поля боя») было мерой по «деэскалации». Ответ Ирана, отмечает глава Госдепа, показал, что Тегеран «не стремится обострять военную конфронтацию».
Напомним, американское руководство считает, что было вправе убить Сулеймани. Об этом не раз заявлял и президент этой страны Дональд Трамп.
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