Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Иранские власти знают, что США одолеют их в случае войны, и потому не стремятся обострять военный конфликт, заявил 28 февраля американский госсекретарь Майк Помпео в Конгрессе.

Оценивая отношения Вашингтона и Тегерана на текущий момент, глава Госдепа заявил, что показательным является ситуация с устранением американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

Помпео заявил, что убийство Сулеймани (он назвал его «устранением с поля боя») было мерой по «деэскалации». Ответ Ирана, отмечает глава Госдепа, показал, что Тегеран «не стремится обострять военную конфронтацию».

Помпео «Они знают, что потерпят поражение, если мы будем воевать. В этом и заключается сдерживание».

Напомним, американское руководство считает, что было вправе убить Сулеймани. Об этом не раз заявлял и президент этой страны Дональд Трамп.

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