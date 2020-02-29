Тегеран, , 07:51 — REGNUM 28 февраля МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) отреагировал на произошедшую эскалацию конфликта в северо-западной сирийской провинции Идлиб, заявив, что страна готова принять все меры, чтобы помочь снизить напряженность. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Мы внимательно следим за развитием событий в стране, особое внимание уделяется Идлибу, и будем продолжать принимать различные усилия, чтобы положить конец нынешней напряженности», — говорится в заявлении МИД Ирана.

Далее в заявлении отмечалась необходимость того, чтобы стороны должным образом управляли ситуацией, с тем чтобы как можно скорее ослабить накаленную напряженность.

Согласно заявлению, Исламская Республика Иран, в свете решения лидеров Астанинского мирного процесса о проведении очередного саммита в Тегеране, выражает готовность принимать те или иные усилия по проведению саммита именно в нынешней критической ситуации.

Кроме того, власти Ирана считают, что саммит может стать платформой принятия усилий по борьбе с терроризмом, недопущению нанесения какого-либо ущерба гражданскому населению и разрешению политических конфликтов эффективными средствами. МИД также осудил в заявлении усилия некоторых стран, направленные на то, чтобы очернить реальные итоги саммита.