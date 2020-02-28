Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM Мэр финского города Савонлинна предложил открыть финские границы для безвизового режима жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области при посещении южных городов Финляндии. Об этом он заявил в пятницу на круглом столе в Санкт-Петербурге, где госслужащие городов Юго-Восточной Финляндии вели переговоры с руководством комитетов по внешним связям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передаёт издание финское издание Uutisvuoksi.

Такую идею озвучил мэр Савонлинны Янне Лайне. Согласно ей, на юго-востоке Финляндии будет сформирована особая экономическая зона, которая позволит свободно перемещаться как жителям Финляндии, Ленинградской области и Петербурга, так и капиталам, товарам, услугам и инновациям. Это, по мнению Лайне, укрепит рост бизнеса по обе стороны границы и создаст условия для глобального экономического роста.

Темой переговоров стали экономические отношения и приоритеты программы ЕС по внешнему приграничному сотрудничеству ENI CBC на период 2021—2027 годов.

Как отмечает издание, Лэйн указ, что юго-восточная Финляндия и Санкт-Петербург экономически расположены между ЕС и СНГ. По его словам, «эта промежуточная станция обеспечивает хорошую платформу для укрепления сотрудничества между Юго-Восточной Финляндией и Санкт-Петербургом и увеличения товарооборота».

Поэтому он предложил, чтобы Россия, Финляндия и ЕС запустили исследовательский, подготовительный и пилотный проект, направленный на формирование особой экономической зоны в регионе с необходимыми законодательными и торговыми соглашениями.

Как отмечают в финском издании, Лейн предлагает объединить инновационный и деловой потенциал Юго-Восточной Финляндии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Финансирование программы Eni на предстоящий период составит приблизительно 70−80 млн евро. Финансирование программы осуществляется из ЕС, а также из Финляндии и России. В зону действия программы входят регионы Юго-Восточной Финляндии, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Отметим, специальные экономические зоны на юго-востоке Финляндии предлагались и раньше. В 2012 году на юго-востоке Финляндии была предложена специальная экономическая зона для привлечения российских и китайских инвестиций. В то время проект не был реализован, отчасти потому, что предоставление налоговых льгот иностранным компаниям потребовало бы согласия ЕС. До этого планировалось создание особой экономической зоны, в частности, для финской Иматры и российского Светогорска, но и этот проект так реализован и не был.

Читайте ранее в этом сюжете: Финляндия нарастила выдачу шенгена гражданам РФ, лидируют петербуржцы