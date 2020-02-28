Бамако, , 14:01 — REGNUM Африканский союз (АС) планирует направить в регион Сахель более 3000 военнослужащих, где активизацию исламистских боевиков пытаются сдержать международными и региональными усилиями. Об этом передает информационное агентство AFP.

Напомним, что Сахель — тропический саванный регион в Африке, который является своеобразным переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге. Включает десять стран — Сенегал, Мали, Мавритания, Нигер, Буркина-Фасо, Чад, Алжир, Нигерия, Судан, Эритрея.

Глава Комиссии АС по вопросам мира и безопасности Смаил Черги заявил в интервью репортеру агентства AFP, что войска будут находиться в регионе в течение шести месяцев.

В настоящее время неясно, какие страны предоставят войска, и кто именно будет финансировать операцию.