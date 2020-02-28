Москва, , 13:38 — REGNUM Поправки в Уголовный кодекс РФ, вводящие наказание за нарушения в ходе общероссийского голосования будет внесен в Госдуму 28 февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Поправки в Уголовный кодекс через час внесем… Там нет каких-то новых запретов, в избирательные составы добавляется общероссийское голосование. И санкционно ничего не меняется», — заявил журналистам Крашенинников.

Речь идёт об уголовном наказании за нарушения при проведении общероссийского голосования.

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