Москва, , 13:27 — REGNUM Внешние игроки должны уважать территориальную целостность и суверенитет Сирии и Ливии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 декабря на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.

Лавров отметил, что Россия выступает за налаживание диалога между представителями всех политических сил внутри страны. Вместе с тем Россия выступает против каких-либо компромиссов с террористами, сказал министр.

По его словам, для стабилизации ситуации в Сирии необходим диалог между всеми внешними игроками. Этот процесс должен быть регулярным, а не «когда гром грянул», добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Стороны также обговорили возможность проведения контактов на том или ином уровне.