Москва, , 13:03 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о полномочиях и финансировании местного самоуправления, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

«Органы местного самоуправления решают установленные федеральным законом вопросы местного значения, в том числе самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят в действие местные налоги и сборы. Органы местного самоуправления в пределах предусмотренной федеральным законом компетенции обеспечивают доступность медицинской помощи», — говорится в документе.

Еще одна поправка касается финансирования полномочий.

«Органы местного самоуправления могут наделяться федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации отдельными государственными полномочиями при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству».

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