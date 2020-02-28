Ханой, , 12:12 — REGNUM Правительство Вьетнама временно отменит для граждан Южной Кореи безвизовый въезд в страну. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Республики Корея во Вьетнаме.

По их словам, данный запрет вступит в силу с 29 февраля 00:00 по местному времени.

Известно, что данный запрет является защитной мерой правительства в связи с распространением коронавируса нового типа в Южной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее выявили еще 256 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число заражённых увеличилось до 2 022 человек.

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