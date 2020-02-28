Подгорица, , 11:57 — REGNUM На протестные шествия против принятия закона о свободе вероисповедания в большинстве городов Черногории вышли около 25 тысяч человек. Такие данные у полиции и организаторов протестных шествий.

В столице страны Подгорице вышли около 9300 человек, в Никшиче — 3300, Плевле — 2800, Бар — 2300, Беране — 2200, в Биело-Поле — 2000, Херцег-Нови — 1300, в Жабляке — 350, Плужине — 200, Андриевице — 300, Мойковце — 600.

Молебны были проведены в Которе и Плаве с 200 гражданами каждый.

В Подгорице молебен и шествие проводили митрополит Черногорско-Приморский СПЦ и митрополит Киевский и Всея Украины Московского патриархата Онуфрий.