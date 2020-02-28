Москва, , 11:48 — REGNUM Дополнительных участков при голосовании по поправкам в Конституцию РФ сверх обычной практики не предусмотрено. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 февраля заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«Создание участков в местах временного пребывания — стандартная практика, и мы от неё не отказываемся. В больницах, санаториях, домах отдыха. При объективных обстоятельствах и на предприятиях с непрерывным циклом работы», — заявила Памфилова.

«То, что мы дополнительно обсуждали, что касается торговых центров — идея не очень удачная, мы от неё отказались практически. Даже в крупных торговых центрах арендатор один, а пользуются арендой многие. Организовать для их сотрудников целенаправленное голосование очень сложно», — подчеркнула она.

По её словам, механизм «мобильного избирателя» и дополнительного голосования в три дня должны охватить практически всех избирателей, которые смогут своевременно открепиться от своего участка и прикрепиться в другом месте.

«Но если в регионе увидят, что кто-то не охватывается «мобильные голосованием» и дополнительным голосованием, тогда это может быть, если будет аргументированно и обоснованно», — добавила Памфилова.