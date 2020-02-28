Дамаск, , 11:38 — REGNUM Присутствие вооруженных сил Турции в Сирии без каких-либо международных санкций является агрессией, заявил руководитель Сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.

«Присутствие Турции в Сирии — оккупация, — цитирует РИА Новости Казема. — Это агрессия и военное преступление, нарушение основ ООН и международного права и прав человека».

Он добавил, что Сирия имеет право защищать свои земли разными доступными способами, в том числе создавая союзы с дружественными странами, такими как Россия и Иран.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля армия Турции начала наносить удары по позициям сирийской армии в провинции Идлиб. В Анкаре сообщили о гибели 33 своих военнослужащих из-за авиаудара сирийских сил.

После проведения экстренного совещания под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и ряда международных консультаций в Анкаре заявили о готовности объявить военное положение.