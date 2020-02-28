Москва, , 11:26 — REGNUM Период приёма заявлений по участию в голосовании о поправках в Конституцию РФ будет ограничен пятью днями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 февраля заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«Мы решили именно за пять дней, в отличие от предыдущих выборов, для того, чтобы у нас была возможность чётко отработать все заявления, вовремя проверить и перепроверить эти списки неоднократно. Мы в этот раз, в отличие от выборов предыдущих, даём дополнительные возможности в виде трёх дней дополнительного голосования», — заявила Памфилова.

«Чтобы всё было чётко и доступно наблюдателям, мы ограничиваем приём заявлений именно пятью днями. Заявление может быть подано через портал, многофункциональные центры — теми способами, которые были отработаны последние годы», — добавила она.