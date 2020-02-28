Джакарта, , 09:45 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) Армидой Алишахбаной в президентском дворце в Джакарте, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что на встрече президент получил приглашение принять участие в 76-м заседании ЭСКАТО ООН в Бангкоке.

По словам главы МИД Индонезии, вопрос, который будет обсуждаться в ЭСКАТО ООН, связан с морской проблематикой, а Индонезия известна как архипелаг, морская страна, поэтому есть надежда, что государство сможет поделиться информацией по этому вопросу, а также затронуть проблему изменения климата и устойчивого развития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезииподняла вопрос о роли индонезийских женщин на встрече совета ООН по правам человека в Женеве.

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