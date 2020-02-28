Париж, , 08:48 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго оправдала свои действия в борьбе с коронавирусом в столице и ответила на критику кандидата на пост мэра города Аньез Бузин, передает BFM TV.

«Мы должны быть серьезными и ответственными. Мы связывались с региональным агентством здравоохранения с начала этого кризиса. Моя роль заключается в обеспечении защиты парижан. Жители столицы могут быть спокойны», — пояснила Анн Идальго, отвечая на заявление Аньез Бузин, которая ранее отметила, что мэрия Парижа не контактировала с министерством здравоохранения.

«Префект полиции берет на себя ответственность в случае эпидемии. Именно он принимает командование», — подчеркнула Анн Идальго.

«Нужно быть готовыми, и мы готовы», — добавила мэр Парижа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что «не нужно ни бояться, ни отрицать»риск эпидемии коронавируса во Франции.

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