Москва, , 08:06 — REGNUM В реабилитации нацизма и очернении памяти советских героев, спасших мир от нацизма, виновата частично, в том числе, и сама Россия, и Советский Союз, заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что в мире почему-то монополия на разговоры о том, как много эстонцев воевало за нацистов, но Россия даже не пытается заговорить о том, что намного больше их воевало против нацистов и на стороне Красной Армии.

«Сколько Героев Советского Союза эстонцев погибли на войне и остались живыми? Почему невозможно противопоставить одну Эстонию другой? А оно ведь так и было в истории! Почему у всех в мире и здесь одно впечатление — эстонцы и эти парады эстонских нацистов», — заявил Кеди, отметив, что точно также замалчивается количество латышей, которые воевали в рядах Красной Армии, а вот разговоры о том, сколько там было «Лесных братьев», повсеместны. Аналогичная ситуация и с Литвой.

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