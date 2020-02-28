Москва, 28 февраля 2020, 08:06 — REGNUM В реабилитации нацизма и очернении памяти советских героев, спасших мир от нацизма, виновата частично, в том числе, и сама Россия, и Советский Союз, заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что в мире почему-то монополия на разговоры о том, как много эстонцев воевало за нацистов, но Россия даже не пытается заговорить о том, что намного больше их воевало против нацистов и на стороне Красной Армии.
Читайте ранее в этом сюжете: «Нацизм и русофобия — плоть от плоти европейской цивилизации»: Кедми