Анкара, , 05:18 — REGNUM Экстренное заседание турецких властей под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Идлибе длилось более шести часов, сообщает пресс-служба турецкого президента.

Сообщается, что на заседании присутствовали глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, глава минобороны Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидин и глава генштаба Яшар Гюлер. О подробностях совещания не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Турции Месут Хакки заявил, что Турция готова воевать с Россией. Он пообещал, что в случае военного конфликта 25 млн мусульман на территории РФ смогут расчленить Россию изнутри.

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