Приштина, , 08:44 — REGNUM 27 февраля в селе Захач неподалеку от косовского города Печ (алб. Пея) был убит бывший участник Народного движения Косово, предшественника УЧК (Армии освобождения Косово) Черим Кельменди.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, брат убитого, Ибрагим Кельменди, в своём Facebook обвинил в гибели брата Сербию:

«Да покроются проклятием и позором руки убийцы, протянувшиеся из Сербии».

Кельменди был найден сожженным в своей машине. Смерть наступила около полуночи.

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что данное убийство является «больше, чем просто преступлением», и призвал прокуратуру и полицию приложить все усилия для расследования произошедшего.