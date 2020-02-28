Анкара, , 03:31 — REGNUM Турция может официально объявить войну Сирии 28 февраля, сообщает Politic Türk на своей странице в Twitter со ссылкой на осведомленный источник.

Сообщается, что соответствующее объявление будет опубликовано турецким парламентом 28 февраля. Других подробностей СМИ пока не приводят.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля турецкая армия атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в провинции Идлиб. Сообщалось, что турецкие войска нанесли удары с воздуха по позициям правительственных войск. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить наносить удары по сирийским войскам.

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