Лондон, , 22:38 — REGNUM Слушания по экстрадиции в США журналиста Джулиана Ассанжа будут продолжены 18 мая 2020 г., пишет 27 февраля The Guardian.

По словам судьи Ванессы Барейтсер, судебный процесс, который возобновится в мае, будет длится три недели. На этих слушаниях судьи ознакомятся с показаниями свидетелей.

Ожидается, что итоговое решение — экстрадировать Ассанжа в США или нет — суд вынесет летом 2020 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слушания по экстрадиции основателя WikiLeaks в Вестминстерском магистратском суде (Лондон) начались 24 февраля 2020 г.

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