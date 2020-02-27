Екатеринбург, , 22:40 — REGNUM В Свердловской области выдвинули на довыборы в заксобрание по Краснотурьинскому одномандатному округу первого кандидата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского отделения «Единой России».

Обошлось без интриг: президиум регионального политсовета партии ожидаемо выдвинул победителя прошедших праймериз — главу Ивделя (Свердловская область) Петра Соколюка.

Выборы пройдут 17 мая 2020 года. Место стало вакантным после ухода из жизни вице-спикера заксобрания Анатолия Сухова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший кандидат на довыборы от партии «Яблоко» Александр Столбов сжёг меморандум своей политической организации. В документе требовалось признать Крым украинской территорией.

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