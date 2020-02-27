Екатеринбург, , 22:29 — REGNUM Подозреваемый в мошенничестве в составе группы лиц уральский политтехнолог Александр Устинов просидит под стражей до 30 мая 2020 года. Решение принял Мосгорсуд.

Как сообщил изданию «Новый день» представитель защиты, срок задержания продлили как Устинову, так и его сообщникам Ивану Бесценному и Антону Старку.

Политтехнолога задержали ещё в конце ноября 2018 года. 1 декабря Устинов был арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, арестованный владел несколькими политическими сайтами и телеграм-каналами. На ресурсах публиковались провокационные материалы о политиках и предпринимателях.

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