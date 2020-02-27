Нижний Новгород, , 21:03 — REGNUM Заседание Законодательного собрания Нижегородской области по предложению губернатора Глеба Никитина началось с минуты молчания в память о политике Борисе Немцове, который был убит в Москве в этот день пять лет назад.

Никитин отметил, что Немцов был очень ярким и неординарным человеком, представителем нового поколения российских политиков на стыке эпох.

«При нем Нижний Новгород стал одним из символов перемен, происходящих в стране. Борис Немцов навсегда останется в истории региона», — цитирует губернатора НИА «Нижний Новгород».

Напомним, ранее партия «Яблоко» планировала провести шествие памяти Немцова на Большой Покровской или Рождественской, по обеим площадкам был получен отказ. В результате был согласован митинг, который состоится на площади Маркина 29 февраля. Также 29 февраля в Москве в память о Немцове состоится шествие по бульварному кольцу. В Санкт-Петербурге шествие начнется 29 февраля в 12:00 мск от станции метро «Горьковская» до Троицкой площади. Около 13:00 у мемориального Соловецкого камня состоится траурная акция.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший первый губернатор Нижегородской области, первый вице-премьер правительства РФ, позднее оппозиционер Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля 27 февраля 2015 года. За организацию и исполнение этого преступления осуждены пять человек. Заказчик до сих пор не найден.