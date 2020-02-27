Пекин, 27 февраля 2020, 20:50 — REGNUM С визитом в Пекине находится президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. В Доме народных собраний китайской столицы с ним встретился и провел переговоры партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин, сообщает 27 февраля Синьхуа.
Председатель КНР отметил ценность поддержки, оказанной его стране Монголией в борьбе со вспышкой вирусной пневмонии. Баттулга — первый иностранный лидер, прибывший в Китай после начала эпидемии коронавируса. В Китае его визит воспринимается как акт сочувствия и поддержки страны, отражающий глубину дружбы китайского и монгольского народов.