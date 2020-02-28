Тегеран, , 08:40 — REGNUM 26 февраля командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади обсудил с заместителем министра обороны Азербайджана генерал-майором Фуадом Мухаммедовым вопросы, представляющие взаимный интерес двух стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 февраля.

В ходе встречи Ханзади отметил, что Исламская Республика Иран (ИРИ) имеет совместные комиссии сотрудничества с большинством стран, причём число комиссий с соседними государствами, а также странами за пределами региона, постоянно увеличивается. По словам командующего ВМС, только успешными консультациями и переговорами можно достичь всеобщей безопасности в регионе и мире.

Подчеркну, что диалоги «лицом к лицу», особенно между соседними государствами, очень важны для решения региональных проблем, Ханзади заявил: «Такое взаимодействие поможет нам лучше узнать друг друга и определить точки соприкосновения и общие интересы, а также обеспечить коллективную безопасность в регионе».

Командующий отметил текущую ситуацию в районе Каспийского моря и сообщил, что безопасность должна быть обеспечена коллективно, и военно-морские силы пяти прибрежных государств проводят переговоры по Каспию.

Фуад Мухаммедов, в свою очередь, отметил, что между военно-морскими силами двух стран существует много направлений взаимодействия. Он также пригласил Ханзади посетить его страну для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.