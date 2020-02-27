Симферополь, , 18:20 — REGNUM Очередные планы по возобновлению работы мусоросортировочной станции на улице Жени Дерюгиной в Симферополе не обрадовали местных жителей. Микрорайон Каменка, на территории которого собираются реанимировать сортировку мусора, находится рядом со свалкой. Там же планируется возвести мусоросортировочный комплекс, так как мощности одной только станции может просто не хватить для удовлетворения аппетитов московских инвесторов.

Свалка в Каменке была организована как временная еще до распада СССР. В 2017 году ее официально законсервировали, при этом разрешив завоз только строительного мусора. Но вместе со стройматериалами сюда, вместо полигона в Белогорском районе, продолжали свозить бытовые отходы, таким образом оптимизируя транспортные расходы. На рекультивацию незаконного полигона по федеральной целевой программе было выделено более 1 млрд рублей. Работы начались в августе 2018 года и должны были завершиться в конце 2019 года. Но, несмотря на директивное указание Сергея Аксёнова закрыть и рекультивировать полигон в самое ближайшее время, подрядчик не уложился в обозначенные сроки из-за… нехватки денег.

Вместо мусоросортировочного комплекса симферопольцы уже много лет надеялись увидеть объекты социальной инфраструктуры, но положительных ответов на свои обращения в органы местной власти они так и не получили. Под объектами социальной инфраструктуры жители понимают жизненно необходимые детские сады и школы — строительство образовательного учреждения уже было заложено в генеральный план городского округа Симферополь.

Новый вариант территориальной схемы в области обращения с отходами обсуждается в настоящее время, но еще не принят. В проекте вместо образовательного учреждения намечена мусороперегрузочная станция с элементами сортировки, проектная мощность которой составляет 150 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год. И здесь, как и во многих регионах РФ, сортировку мусора предполагается проводить по технически и морально устаревшей технологии — вручную, для чего на предприятии создадут 250 рабочих мест.

Микрорайон Каменка находится на въезде в Симферополь с трассы «Таврида» и состоит преимущественно из малоэтажных частных домов. Территория была включена в городской округ Симферополя в 1989 году. До сих пор Каменка в полной мере не обеспечена транспортом и социальными объектами.

Жители Каменки, преимущественно крымские татары, открыто заявляли о своем недовольстве работой существующей на данный момент мусоросортировочной станции рядом со своими домами весной 2019 года, обосновывая свои действия тем, что Крымпотребнадзор сократил санитарную зону вокруг объекта второго класса опасности, построенного в 500 метрах от жилых домов.

Они добились того, что прокуратура Крыма подала в Арбитражный суд несколько исков к инвестору, главный из которых должен оспорить изменение назначения участка, на котором располагается завод, с общественно-делового на промышленный.

После весенних протестов местных жителей станцию закрыли летом 2019 года. Однако в октябре планы по возобновлению работы станции снова обсуждались между администрацией города и жителями микрорайона. Из 107 жителей Симферополя, принявших участие на совещании по этому вопросу, только 20 представляли жителей Каменки. Итоги голосования по вопросу возобновления работы станции выглядели следующим образом: 73 человека — «за», 11 — «против», 23 — «воздержались». Тем не менее предприятие на данный момент не функционирует, несмотря на все попытки администрации и инвестора переломить ситуацию.

Решение о закрытии мусоросортировочной станции в Каменке было принято Сергеем Аксёновым. По его мнению, транспортировка отходов не должна проходить через жилые кварталы. Подобные станции не следует располагать вблизи жилых массивов.

« Нахождение сортировочной станции по мусору вблизи жилого массива — это неправильно в данном случае. Мы сейчас с вами говорим о соблюдении норм законодательства. Логично предположить, что никто из вас, конечно, тоже бы не дал согласия, чтобы под боком находился мусоросортировочный комплекс », — прокомментировал Сергей Аксёнов свое решение.

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